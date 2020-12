Maltempo: nuova allerta gialla sulla Puglia

BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. Dalle ore 16,00 del 6 dicembre, e per le successive 8 ore, si prevedono precipitazioni da sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di dorte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Lo rende noto laDalle ore 16,00 del 6 dicembre, e per le successive 8 ore, persistono venti forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte.Pertanto dalle ore 16,00 del 6 dicembre, e per le successive 8 ore , e' prevista allerta gialla per rischio idrogeologico e idrologico per temporali, solo per la Puglia “e” (bacini del lato e del lenne) allerta arancione - nonche’ dalle ore 16.00 del 6 dicembre, e per le successive 8 ore, e’ prevista allerta arancione per rischio vento.