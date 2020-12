Sos Città: "In via Martinez una discarica a cielo aperto che distrugge l'ambiente"

BARI - Ogni giorno cittadini, associazioni e istituzioni si preoccupano di tutelare l'ambiente e il nostro mondo, un mondo sempre più danneggiato dall'inciviltà di molti che con estrema superficialità inquinano l'aria, l'acqua o la terra. In via Martinez, alle porte di Bari, una strada di collegamento "interna" tra Poggiofranco e Carbonara, c'è un esempio di così tanta inciviltà, c'è un esempio di come l'uomo è in grado di distruggere lo stesso mondo in cui vive. A raccogliere la segnalazione di numerosi cittadini indignati è Sos Città, associazione cittadina che da anni si impegna in prima persona per contrastare fenomeni di questo genere e per la tutela dell'ambiente."Per quanto possa sembrare periferia, in realtà ci troviamo in una zona molto centrale e molto trafficata. A due passi dalla discarica è presente uno dei circoli più importanti e storici della città, un asilo nido frequentatissimo e centinaia di residenze private eppure, nonostante le tante segnalazioni fatte, il fenomeno non accenna ad arrestarsi""Noi siamo indignati perchè è inammissibile che una città come Bari possa tollerare fenomeni come questo. Siamo di fronte ad una vera e propria discarica abusiva in cui chiunque si sente libero di venire ad scaricare quello che vuole, nell'assoluta indifferenza di tutti! Frigoriferi, divani, materassi, materiali di risulta, vetri, vecchi mobili...addirittura amianto, estremamente tossico per la nostra salute. Abbiamo soprannominato un rudere la "casa degli orrori" perchè lì dentro si può trovare tutto quello che fa male all'ambiente. Inoltre è pericolante, pericolosa e accessibile a tutti perchè aperta!".