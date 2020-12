Ssc Bari, dicembre con inizio e fine in trasferta

Inizierà da Pagani per il confronto con la Paganese in programma alle ore 15 di sabato 5 dicembre, l'ultimo mese di un 2020 in cui il Bari tenterà di ridurre il distacco dalla capolista Ternana. Contro la compagine campana, il Galletto cercherà di ripetere il successo esterno dello scorso campionato (1-0 il 17 novembre 2019), prima dei 2 confronti consecutivi al San Nicola di domenica 13 dicembre contro la Vibonese e di domenica 20 dicembre contro l'Avellino. In queste gare interne, il Bari dovrà fare bottino di punti pesanti da presentare come biglietto da visita al Palermo, suo ultimo avversario nell'anno solare 2020 e che affronterà al Barbera mercoledì 23 dicembre.