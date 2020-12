Tennis: assegnati i Premi Atp Awards del 2020

Sono stati assegnati i premi ATP Awards di tennis maschile del 2020. Miglior giocatore dell’anno il serbo Novak Djokovic, che da 300 settimane è il numero 1 al mondo nella classifica ATP. Miglior giocatore che ha guadagnato più posizioni in classifica ATP il russo Andrej Rublev, che nel 2020 in pochi mesi ha vinto 5 tornei ed è passato dal numero 23 al numero 8 al mondo.Miglior teenager lo spagnolo Carlos Alcaraz di 17 anni. Miglior tennista che aiutato le persone in difficoltà, con importanti sostegni economici l’americano Frances Tiafoe. Giocatore più votato dai fans, lo svizzero Roger Federer. Miglior tecnico del 2020 lo spagnolo Fernando Vicente, il quale è l’allenatore di Andrej Rublev. Miglior coppia di doppio il croato Mate Pavic e il brasiliano Bruno Soares.