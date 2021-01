Bari, sopralluogo mercato via Pitagora

BARI - "Tanti cittadini continuano a chiederci notizie sull’evoluzione del mercato di via Pitagora, allora con l’assessore Carla Palone, abbiamo deciso di andare a sbirciare il cantiere". Lo comunica il presidente Leonetti."I lavori proseguono in modo spedito - prosegue Leonetti - e, come si dice dalle nostre parti, “il grosso è fatto”. La parte interna, quella che interesserà la vita strettamente commerciale è completa; la parte esterna, quella che riguarda anche la vita dei cittadini, invece, sta per essere ultimata. Quest’opera interseca la vita lavorativa e sociale, senza dimenticare di rendere agevole la vita dei residenti del quartiere. Oltre al mercato, infatti, si è pensato ad un blocco servizi munito di area giochi per bambini. Insomma, con uno sguardo ampio, pensato non solo al commercio, ma anche al territorio, quest’opera sta per essere consegnata alla città e rappresenterà un valore aggiunto per il quartiere Japigia". Conclude Leonetti: "Il tetto in legno di questo mercato è veramente una struttura meritevole di attenzione che gratifica ancor più questa struttura".[Ph. Checco de Tullio]