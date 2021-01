Basket, Champions: l'Happy Casa Brindisi perde 90-86 in casa contro il San Pablo Burgos

(Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella sesta e ultima giornata del girone H della prima fase di Champions di basket maschile l’Happy Casa Brindisi perde 90-86 in casa contro gli spagnoli del San Pablo Burgos. Primo quarto, Barrera 3-0 Burgos. Willis, 9-8 per i pugliesi. Kravic, 15-11 per gli spagnoli. Harrison, 19-15 Happy Casa. Zanelli, Brindisi prevale 23-20. Secondo quarto, Rabaseda 27-26 Burgos. Bell impatta per i pugliesi, 32-32. Gutierrez, 36-32 per gli spagnoli. Rabaseda, 39-35. Salash, il San Pablo Burgos si impone 41-35.

Terzo quarto, Kravic 51-44 per gli spagnoli. Bell, 52-51 Happy Casa. Cook, 53-52 Burgos. Willis, 59-58 per la squadra di Frank Vitucci. Salvo, 63-60 San Pablo. Benite, Il Burgos trionfa 66-62. Quarto quarto, Rivero 73-64 per gli spagnoli. Gaspardo tiene in gara l’Happy Casa, però 73-66 San Pablo. Salash, 81-76 Burgos. Rivero, 88-80. Benite, il Burgos vince questo quarto e 90-86 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Brindisi. E’ secondo in classifica con 8 punti e si qualifica per la seconda fase di Champions.

Migliori marcatori, nell’Happy Casa Willis 15 punti e Bell 14. Negli spagnoli Salash 20 punti e Rivero 13. Martedì 2 Febbraio 2021 si svolgerà il sorteggio dei gironi della seconda fase di Champions che inizierà il 2 Marzo 2021. L’Happy Casa Brindisi conoscerà le squadre avversarie che dovrà sfidare ed ha ottime possibilità di andare avanti il più possibile in Champions.