Basket, Champions: l'Happy Casa Brindisi vince contro i turchi del Darussafaka

(Credits Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone H di Champions di basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 87-83 fuori casa contro i turchi del Darussafaka e si qualifica per la seconda fase. Primo quarto, Ozdemiroglu 4-0 per i turchi. Luther, 9-4. Harrison impatta per i pugliesi, 9-9. Magette, 22-14 Darussafaka. I turchi prevalgono 27-19. Secondo quarto, Ozdemiroglu 30-19 Darussafaka. Zanelli tiene in gara Brindisi, ma 30-23 per la squadra avversaria. Budford, 33-28 per i turchi. Zanelli, 39-35 Happy Casa.

Odzemiroglu, i turchi si impongono di nuovo 40-39. Terzo quarto, Jerrett 47-43 Darussafaka. Fadeway, 53-45. Andrews, 59-48. Odzemiroglu, 63-53. I turchi trionfano 63-57. Quarto quarto, Demir 68-63 Darussafaka, Zanelli mantiene in corsa i puglesi, ma 72-71 per i turchi. Tripla di Harrison, 75-72 Happy Casa. Krubally, 78-74. Harrison, 81-77. Ancora Harrison, 85-80. Zanelli, Brindisi vince questo quarto e 87-83 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Sono primi in classifica con 9 punti. Migliori marcatori, nell’Happy Casa Harrison 24 punti e Thompson 11. Nel Darussafaka Andrews 28 punti e Jerrett 16. Nel prossimo turno l’Happy Casa Brindisi giocherà mercoledì 27 Gennaio 2021 alle 20, 30 in casa contro gli spagnoli del San Pablo Burgos.