Basket, Eurocup: la Virtus Bologna vince 90-76 in casa con l'Olimpia Lubiana

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata della seconda fase di Eurocup di basket maschile nel girone G la Virtus Bologna vince 90-76 in casa contro gli sloveni dell’Olimpia Lubiana. Primo quarto, Perry 6-3 per la squadra avversaria. Di nuovo Perry, 12-8. Ancora Perry, 16-8. Belinelli tiene in partita gli emiliani, ma 16-10 Lubiana. Blazic, gli sloveni prevalgono 18-11. Secondo quarto, Hopkins 20-11 Olimpia. Blazic, 22-18. Tripla di Belinelli, 23-22 Virtus. Weems, 28-26. Di nuovo Belinelli, 36-26. Hunter, 38-28. Markovic, 43-31. Bologna si impone 46-34. Terzo quarto, Ricci 49-38 per gli emiliani.

Brown mantiene in gara gli sloveni, però 49-42 Virtus. Teodosic, 55-45 Bologna. Gamble, 57-45. Adams, Bologna trionfa 60-49. Quarto quarto, Belinelli 63-49 Virtus. Hunter, 65-50. Belinelli, 66-53. Hunter, 68-55. Ancora Hunter, 71-57. Adams, 76-60. Teodosic, 82-67. Di nuovo Hunter, 87-70. Belinelli, la Virtus Bologna vince questo quarto e 90-76 tutta la partita. Successo meritato per gli emiliani. Sono primi in classifica con 2 punti. Migliori marcatori, nella Virtus Bologna Belinelli 25 punti e Hunter 22. Nell’Olimpia Lubiana Blazic 25 punti e Perry 22. Nella seconda giornata gli emiliani giocheranno mercoledì 20 Gennaio 2021 alle 19, 45 fuori casa contro i francesi del Bourg en Bresse.