Basket, Eurolega: l'Armani Milano vince 84-70 fuori casa con l'Alba Berlino

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 84-70 fuori casa contro i tedeschi dell’Alba Berlino. Primo quarto, Delaney 3-0 per i lombardi. Lammers, 7-6 per la squadra avversaria. Siva, 13-6. Sikma, 15-8. Di nuovo Siva, 18-9. I tedeschi prevalgono 18-13. Secondo quarto, Datome impatta per l’Armani, 18-18. Roll, 25-21 Milano. Leday allunga 34-25. Punter, 39-30.

Di nuovo Punter, la squadra meneghina allenata da Ettore Messina si impone 42-34. Terzo quarto, Leday 60-50 Armani. Schneider tiene in gara i tedeschi, ma 62-56 per i lombardi. Delaney, Milano trionfa 64-56. Quarto quarto, Moraschini 70-58 Armani. Hines, 72-60. Roll, 75-62. Leday, 77-64. Datome, 82-66. Biligha, l’Armani Milano vince questo quarto e 84-70 tutta la partita. Successo meritato per i lombardi. Sono quinti in classifica con 24 punti. Migliori marcatori, nell’Armani Milano Leday 16 punti e Datome 14. Nei tedeschi Lammers 18 punti e Granger 16. Nella ventunesima giornata la squadra di Ettore Messina giocherà giovedì 21 Gennaio 2021 alle 20, 45 in casa contro gli altri tedeschi del Bayern Monaco.