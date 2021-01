Coppa Italia: Spal e Atalanta si qualificano ai quarti di finale

FRANCESCO LOIACONO - La Spal e l’Atalanta si qualificano per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Pasquale Marino vince 2-0 fuori casa contro il Sassuolo. Nel primo tempo la squadra di Roberto De Zerbi propositiva. Al 24’ Djuricic centra il palo. Nel secondo tempo al 2’ il Sassuolo rimane in dieci. Espulso Djuricic per un duro fallo su Floccari. Al 4’ la Spal passa in vantaggio con Missiroli, tiro di sinistro su passaggio di Seck. Al 13’ Dickmann raddoppia, tiro al volo su cross di D’Alessandro. I neroverdi aumentano i ritmi del gioco. Al 25’ Muldur colpisce il palo. I ferraresi vanno vicini al terzo gol con Seck.

Gli emiliani sono l’unica squadra di Serie B a qualificarsi. Nei quarti di finale la Spal sfiderà in trasferta la Juventus il 27 Gennaio. L’Atalanta vince 3-1 in casa contro il Cagliari. Nel primo tempo al 43’ la squadra di Giampiero Gasperini passa in vantaggio con Miranchuk, tiro di sinistro su cross di Muriel. Nel secondo tempo al 10’ pareggia Sottil, tiro in diagonale. Al 16’ i bergamaschi si riportano in avanti nel punteggio con Muriel, tiro di destro su passaggio di Gosens. Al 19’ Sutalo realizza la terza rete dei lombardi con un tiro di sinistro. Nei quarti di finale l’Atalanta giocherà il 27 Gennaio contro la squadra che vincerà la partita degli ottavi di finale tra la Lazio e il Parma. La squadra di Simone Inzaghi giocherà all’Olimpico di Roma contro gli emiliani giovedì 21 Gennaio alle 21,15.