Basket, Eurolega: l'Armani Milano vince 95-80 in casa col Valencia

FRANCESCO LOIACONO - Nella diciannovesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 95-80 in casa contro gli spagnoli del Valencia. Primo quarto, Moraschini 3-0 per i lombardi. Delaney, 11-8. Datome, Milano prevale 21-20. Secondo quarto, ancora Datome 27-20 Armani. Hynes, 31-22. Rodriguez, 43-32. Leday, Milano si impone di nuovo 54-36. Terzo quarto, Delaney 62-39. Datome, 65-43.

Tripla di Datome, 68-48. Brooks preciso sotto le plance, 70-53. Tarczewski, Milano trionfa 76-60. Quarto quarto, Kalinic tiene in gara il Valencia, però 76-67 per i lombardi allenati da Ettore Messina. Tarczewski, 90-73 Armani. Datome, Milano vince questo quarto e 95-80 tutta la partita. Successo meritato per la squadra di Ettore Messina. E’ sesta in classifica con 22 punti. Migliori marcatori, nell’Armani Milano Datome 27 punti e Delaney 17. Nel Valencia Williams 17 punti e Kalinic 15. Nella ventesima giornata l’Armani Milano giocherà martedì 14 Gennaio 2021 alle 20 fuori casa contro i tedeschi dell’ Alba Berlino.