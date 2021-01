Basket: San Severo vince 70-55 in casa con la Stella Azzurra Roma

FRANCESCO LOIACONO - Nella tredicesima giornata di andata di A/2 di basket maschile il San Severo vince 70-55 in casa contro la Stella Azzurra Roma. Primo quarto, Nikolic 9-6 per i capitolini. Contento, 12-9 per i pugliesi. Tripla di Bottioni, San Severo prevale 16-11. Secondo quarto, Thompson impatta per i romani, 16-16. Di Donato, 27-21 per i pugliesi allenati da Lino Lardo. Mortellaro, San Severo si impone di nuovo 32-22. Terzo quarto, Ogide 35-24 per la squadra di Lino Lardo.

Tripla di Contento, San Severo trionfa 55-42. Quarto quarto, Di Donato 61-44 per i pugliesi. Angelucci, San Severo vince questo quarto e 70-55 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Sono penultimi in classifica con 6 punti insieme a Latina, Ravenna e Chieti. Migliori marcatori, nel San Severo Contento 20 punti e Ogide 12. Nella Stella Azzurra Roma Thompson 30 punti e Ndzie 8. Nella quattordicesima giornata di andata domenica 24 Gennaio 2021 San Severo riposerà. Tornerà a giocare nella quindicesima giornata di andata mercoledì 27 Gennaio 2021 alle 21 fuori casa contro Chieti.