Bisceglie-Bari in diretta su Antenna Sud

Al "Gustavo Ventura", il galletto cercherà i 3 punti utili per consolidare quel secondo posto in classifica che lo tenga a debita distanza dagli inseguitori Avellino, Teramo e Foggia. Di contro, il Bisceglie punterà ad allontanarsi con un risultato positivo, dalla zona calda della graduatoria del Girone C. I due motivi di interesse animeranno la diretta televisiva in programma sul Canale 13 di Antenna Sud del digitale terrestre.