Cina: aumenta il Pil

PECHINO — Balzo del 6,5% annuo per il Pil della Cina nel quarto trimestre 2020, a fronte del 6,1% atteso dagli analisti e del 4,9% registrato nei tre mesi precedenti. E’ un netto recupero dalla pandemia del Covid-19 è confermato dalla crescita dell’intero 2020, quantificato dall’Ufficio nazionale di statistica nel 2,3%, contro il 2,1% atteso in media alla vigilia, ma che rappresenta il passo più lento in più di 40 anni. La Cina vede per la prima volta il suo Pil annuale superare i 100.000 miliardi di yuan.