Coppa Italia: il Milan supera il Torino ai rigori

(via Ac Milan Fb)

È del Milan il primo ottavo di finale di coppa Italia al San Siro contro il Torino. I tecnici dei club mischiano le carte, mandando in campo alcune seconde linee, con i rossoneri che riabbracciano Ibrahimovic dopo l'infortunio. Il primo tempo i ritmi sono blandi con poche conclusioni.Nella ripresa padroni di casa sfortunati con Calabria e Dalot che centrano i pali in due minuti, che porta il match ai tempo supplementari.Nei supplementari, nonostante i cambi, le squadre sembrano stanche e lo spettacolo ne risente. Si va ai calci di rigori. Dal dischetto per i granata errore fatale è di Rincon che si fa parare la conclusione di Tatarusanu e a portare il Diavolo in paradiso è Calhanouglu che batte Milinkovic-Savic per il 5-4. Milan ai quarti aspetta di conoscere l'avversario tra Inter e Fiorentina