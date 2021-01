Coppa Italia: Napoli a valanga sullo Spezia. Affronterà l'Atalanta in semifinale

(via Ssc Napoli Fb)

Sarà il Napoli a sfidare l’Atalanta nella seconda semifinale di Coppa Italia, conquistata grazie alla larga vittoria per 4 a 2 sullo Spezia. Allo stadio Maradona, si è visto un Napoli a due facce, capace di mettere a segno quattro reti nel primo tempo e soffrire il ritorno dell’avversario nella ripresa.Il gol che ha sbloccato il risultato porta la firma di Koulibaly. Al 5’, dopo una traversa colpita da Zielinski, Hysaj ha raccolto la palla e ha servito il difensore senegalese, abile a battere l’estremo difensore avversario di tacco. Il solito Lozano ha raddoppiato al 20’ battendo il portiere in uscita con una conclusione potente sotto la traversa.Politano con un tocco sotto al 30’ ed Elmas al 40’,a conclusione di un contropiede, hanno incrementato il bottino di gol. Nella ripresa gli spezzini hanno accorciato le distanze. Al 71’ Gyasi ha realizzato in scivolata su cross di Acampora la rete della bandiera e al 73’ lo stesso Acampora, con un tiro dalla distanza, ha trovato la deviazione di Manolas che ha spiazzato Ospina.