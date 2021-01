Crisi maggioranza, Salvini: “Sono incapaci e litigiosi. Governatori sconvolti dai ritardi su scuola”

(Agenzia Vista) Milano, 5 Gennaio 2021 - “Del teatrino romano non mi occupo. I governatori sono sconvolti dall’incapacità e dai ritardi del Governo. Ministro Azzolina giurava che si ripartiva giovedì e invece non si riparte. Molti si erano preparati per la ripartenza. Mi preoccupa avere al Governo incapaci e litigiosi”. Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo aver visitato l’ospedale in Fiera a Milano sulla crisi di Governo. Durata 00_36