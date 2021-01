Dema, Macina (M5S): “Bene accordo su ristrutturazione debito”

“Questo traguardo – continua – è il risultato del costante impegno che abbiamo profuso sulla vertenza sin dall’inizio. Smentiamo una volta per tutte, con i fatti, chi qualche mese fa aveva attaccato il Governo, tacciandolo di immobilismo e adombrando scenari catastrofisti. L’accordo siglato dimostra che il lavoro silenzioso e paziente portato avanti in questi mesi tramite gli incontri tra MiSE, Inps e azienda ha portato i suoi frutti, al netto di interrogazioni parlamentari fini a se stesse e usate per fare mera propaganda da alcuni parlamentari di opposizione. Per questo risultato ringrazio anche il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Siamo consapevoli che Dema è una società strategica dal punto di vista economico per il territorio brindisino e fondamentale per centinaia di famiglie. Ora bisogna lavorare al rilancio dell’azienda, sempre salvaguardando i livelli occupazionali”, conclude la deputata.

ROMA – “Apprendo con grande piacere la notizia dell’accordo siglato fra Inps e Dema sulla dilazione del debito con l’istituto di previdenza, che aveva messo a rischio la sopravvivenza della società e il futuro dei lavoratori”. Così la deputata brindisina, portavoce del MoVimento 5 Stelle a Montecitorio.