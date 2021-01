(via Ssc Bari fb)





Al 36’ pareggia Castorani, tiro da pochi metri. Al 39’ i biancorossi ritornano in vantaggio con Marras su rigore dato per un fallo di Di Cosmo su Marras. Nel secondo tempo al 7’ Marras realizza il terzo gol con un pallonetto. Al 23’ Antenucci segna la quarta rete dei galletti con un tiro rasoterra. Il Bari è secondo in classifica con 41 punti.

Nella gara che segna il debutto dei neo acquisti Sarzi e Rolando, il Bari supera per 4-1 la Virtus Francavilla Fontana al San Nicola. Nel primo tempo al 33’ la squadra di Gaetano Auteri passa in vantaggio con Antenucci, tiro al volo da fuori area su passaggio di Candellone.