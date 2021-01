Indonesia, si inabissa in mare Boeing 737 con 60 a bordo

Su dati Flightradar24, l'aereo è partito dall'aeroporto di Jakarta oggi ma ha perso più di 10.000 piedi di altitudine in meno di un minuto, circa 4 minuti dopo il decollo. Il Boeing 737-500, volo SJ182, era decollato questa mattina da Jakarta alla volta di per Pontianak, nell'isola del Borneo, in Indonesia, dove doveva atterrare tre ore piu’ tardi. E’ sparito dai radar senza aver dato alcun segnale di pericolo o difficolta’, subito dopo il decollo.

JAKARTA - Il governo indonesiano ha confermato che l'aereo delle Sriwijaya Air (registrato PK-CLC), che e’ sparito cinque minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Jakarta, si è inabissato in mare. A bordo non c’erano italiani. I primi rapporti sui social media affermano che l'aereo è scomparso e che le comunicazioni con il traffico aereo sono andate perse.