Inter-Juve: i pronostici del Derby d'Italia

In Inter-Juventus, che andrà in scena domenica nel posticipo serale, spicca tra tutte la sfida tra bomber, CR7 e Lukaku, ma anche la sfida tra la miglior difesa dei bianconeri, con soli 16 reti subite ed il miglior attacco con 43 gol realizzati dai nerazzurri. Una partita dal risultato incerto, per cui sarà necessario il consiglio degli esperti per il pronostico della partita Quello tra i due club sarà il derby italiano numero 202 in Serie A. I precedenti sono a favore della Juventus, che ha vinto 92 volte, contro le 58 dell'Inter; 51, invece, i pareggi complessivi. Comunque sono sempre numerosi i gol durante questo tipo di partite, con i bianconeri che hanno segnato 287 gol, mentre i nerazzurri ne hanno totalizzati 247. Anche se non è un vero derby, non essendo due squadre che fanno parte della stessa città o regione, questa gara ha preso l'ormai famoso nome di 'Derby d'Italia', in quanto mette a confronto le due squadre più sostenute, titolate e con la più grande tradizione sportiva, nonché con il più alto fatturato e valore di borsa in Italia.L'espressione derby d'Italia fu coniata dal grande Gianni Brera nel 1967, per indicare l'incontro, in quel momento storico, tra i due club con più titoli del paese. La Juventus, infatti, aveva vinto fino ad allora 13 scudetti, mentre l'Inter 10. Inter-Juve è stata quasi sempre una partita di scudetto, come accadde nel famoso 26 aprile 1998, quando i bianconeri vinsero 1-0 all'Olimpico di Torino, risultato che non solo permetterà alla squadra dell'allora tecnico Lippi di allungare a +4 sulla secondo Inter, ma che da quel momento in poi darà inizio a tutte le polemiche arbitrali.Le ultime cinque partite di campionato hanno visto la Juventus prevalere in quattro occasioni. L'anno scorso i bianconeri hanno vinto sia all'andata contro il Milan 2-1 sia il ritorno a Torino per 2-0. Mentre l'ultimo successo nerazzurro è datato 18 settembre 2016, Inter-Juventus 2-1, con gol di Lichtsteiner per la Juventus e una rimonta dell'Inter costruita da Icardi e Perisic.Il tecnico leccese Antonio Conte è stato accusato di cambi discutibili nell'ultima gara contro la Roma, dopo essere stato raggiunto nei minuti finali da un colpo di testa di Mancini. Un gol che ha confermato la maledizione negli scontri con le big, a cui i nerazzurri sembrano essere particolarmente allergici. Escludendo il Sassuolo, che non appartiene proprio all'élite, nonostante abbia giocato un ottimo campionato, l'unica squadra di rango finora battuta è stata il Napoli. L'Inter però ha sofferto a dismisura contro un avversario ridotto in dieci uomini. Un aspetto da migliorare se si vuole puntare allo Scudetto e la partita con la Juventus, in questo senso, è un banco di prova importante.La Vecchia Signora, invece, arriva a San Siro con 3 vittorie consecutive, ma con pesanti toppe. Certamente assente Dybala, da valutare McKennie e Chiesa, usciti malconci dall'ultima partita con gli undici di De Zerbi, mentre Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt non si sono ancora negativizzati dal Covid. Non certo le migliori prospettive di allenamento per Pirlo nelle ore che precedono uno degli appuntamenti più attesi dell'intera stagione.