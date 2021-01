La Lombardia vuole tornare arancione

MILANO — La Lombardia chiede di tornare in arancione e si rimpalla con il governo un errore sul dato Rt che ha portato la Regione in zona rossa. "La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Ad evidenziarlo i dati all’esame della cabina di regia, ancora riunita. Abbiamo sempre fornito informazioni corrette. A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze" ha scritto su Facebook il presidente della Regione, Attilio Fontana. Il ministero della Salute replica ricordando la nota diffusa ieri dalla stessa Regione, nella quale c'era scritto: «I tecnici dell’Istituto Superiore di Sanità e della Direzione Generale del Welfare hanno in corso una interlocuzione e, nelle prossime ore, valuteranno una serie di dati aggiuntivi da parte della direzione Welfare lombarda per ampliare e rafforzare i dati standard già trasmessi nella settimana precedente, ai fini di una rivalutazione in vista della Cabina di regia di venerdì 22 gennaio".