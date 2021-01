"La Puglia resta in zona arancione, il mondo delle imprese di nuovo in subbuglio"

BARI - La Puglia resta in zona arancione e questa notizia rimette in allarme ed in stato di agitazione le categorie produttive che continueranno ad essere penalizzate dal provvedimento del Governo, sostenuto e sollecitato dalla Regione Puglia. Un provvedimento che infierisce sulle attività produttive le quali, ancora una volta, denunciano di non sentirsi o di essere mal rappresentate a livello centrale e regionale.Da UniPuglia e CasAmbulanti Italia l’intervento dei dirigenti settoriali i quali hanno preannunciato nuove forme di protesta e di manifestazioni pubbliche di contestazione delle attività di bar, ristoranti e pizzerie che vogliono conoscere come, quando e se potranno avere accesso ad ulteriori ristori ma anche quando riprendere le loro attività in precauzione, così come il Mondo Ambulante si sta preparando alla Manifestazione già autorizzata dalla Questura di Roma alle due Associazioni di Rappresentanza Autonome richiedenti.“Il giorno giovedì 11 febbraio 2021, alle ore 09,00, gli Ambulanti si ritroveranno in Piazza di Monte Citorio, a Roma, dove si svolgerà la Giornata dell’Ambulante al fine di ottenere le rivendicazioni sul tavolo di Governo a cominciare dal riconoscimento di Categoria Disagiata” – ha dichiarato il Coordinatore nazionale Savino Montaruli.Pullman sono in partenza dall’intera Puglia e dalle altre regioni d’Italia.