L'Inter cambia pelle: dal 9 marzo diventerà Inter Milano

Il prossimo 9 marzo, in occasione del suo 113° compleanno, l'Inter si prepara a cambiare pelle diventando Inter Milan con il conseguente cambio del logo, che prevede I ed M, la proprietà nerazzurra ha deciso di varare tale riforma per rendere il brand più 'attraente' e cercare così di conquistare nuovi mercati. Affinché si migliori il marchio, e si rilanci il brand, senza perdere la storia dell'Ambrosiana, sono stati coinvolti nel progetto ex giocatori dell'Inter, tifosi e alcuni designer più famosi al mondo.