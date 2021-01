Serie A, Calcio Femminile: la Pink Bari perde 1-0 in casa con la Florentia San Gimignano

FRANCESCO LOIACONO - Nell’undicesima e ultima giornata di andata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 1-0 a Bitetto contro la Florentia San Gimignano. Nel primo tempo al 20’ le toscane passano in vantaggio con la tedesca Tamar Dongus, tiro di destro su cross di Sofia Cantore. Nel secondo tempo le pugliesi aumentano i ritmi del gioco. Jenny Piro non inquadra la porta. La nigeriana Sule Rafiat Folakemi non concretizza una buona occasione. La Pink Bari propositiva.

La nigeriana Sule Rafiat Folakemi insidiosa. Sconfitta immeritata per la squadra allenata da Cristina Mitola. Decimo ko consecutivo per la Pink Bari. E’ penultima in classifica da sola con 3 punti. Nella prima giornata di ritorno sabato prossimo 23 Gennaio 2021 le pugliesi giocheranno fuori casa contro il Napoli. La squadra campana ha perso 3-2 in trasferta con la Roma ed è ultima a 1.