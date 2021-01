MILANO — In Lombardia gli studenti delle classi superiori potranno tornare in classe da lunedì. Il prefetto di Milano,e la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale,, hanno inviato una lettera al presidente del Tar della Lombardia spiegando che questi sono i "tempi minimi insopprimibili" per attuare il decreto con cui il Tribunale ha sospeso l’ordinanza regionale che imponeva fino al 24 gennaio la didattica a distanza.