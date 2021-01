BARI - "Ho letto un post di Antonella Laricchia, consigliere regionale M5S Puglia, unica del gruppo ad essere rimasta pura e a non piegarsi alla spartizione di poltrone a cui hanno ceduto i suoi compagni grillini vendendosi a Michele Emiliano e dando vita, in Regione, al governo giallorosso pugliese". Lo scrive su Facebook il coordinatore regionale pugliese di Fratelli d'Italia, on."A lei - prosegue Gemmato - esprimo la mia solidarietà politica poiché comprendo non solo la sua difficoltà ma anche il suo imbarazzo ora, nel dover affrontare le battaglie "pure" del Movimento e nel portare avanti, da sola, il mandato che una fetta di cittadini pugliesi ha affidato ai 5stelle. Non solo: a lei l'augurio -seppur nelle differenze che ci caratterizzano- che possa andare avanti a testa alta nel suo percorso politico".