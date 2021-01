Vittoria di rigore per il Milan

(via Ac Milan fb)







Nella ripresa i ragazzi di Mihajlovic partono bene, ma al 54' devono subire un altro penalty per un tocco di mani in area di Soumaoro. Dal dischetto questa volta c'è Kessié che è glaciale nel battere il portiere felsineo per il 0-2. Sul finale di partita il Bologna accorcia le distanze con l'ex Poli, che al 81' su invito di Skov Olsen batte Donnarumma da distanza ravvicinata. Al 23' Doveri vede una trattenuta in area di Dijks su Leao: è calcio di rigore. Dal dischetto Ibrahimovic si fa ipnotizzare da Skorupski, che respinge la conclusione su cui si fionda Rebic che ribadisce in rete il pallone del 0-1.

Il Milan espugna il Dall'Ara di Bologna per 1-2, grazie ad un rigore per tempo concesso dall'arbitro Doveri. Il primo arriva nel primo tempo, dopo vari i pericoli che i rossoneri hanno creato in area avversaria come la traversa di Theo Hernandez e la doppia respinta di Skorupski su Ibrahimovic.