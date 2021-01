BARI - Arriva la neve sulla Puglia. Dalle ore 14,00 odierne, domenica 17 gennaio, e per le successive 30 ore, si prevedono nevicate al di sopra dei 400-600 mt. in calo fino ai 200- 400 mt. con locali sconfinamenti a quote inferiori con apporti al suolo deboli. Lo rende noto laPertanto dalle ore ore 14,00 odierne, domenica 17 gennaio, e per le successive 30 ore, e' prevista allerta gialla per neve localizzato sulla regione.