Oggi il nuovo Dpcm

ROMA — Oggi sarà approvato il nuovo Dpcm, che si aggiunge al decreto varato mercoledì. Le nuove norme saranno in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo (lo spostamento fra le regioni per ora è confermato soltanto fino al 15 febbraio). In base ai nuovi dati che arriveranno domani, il ministero della Salute stabilirà i "colori" delle regioni. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto che "lo stato di emergenza sarà prorogato al 30 aprile" e che "le soglie di accesso RT scendono a 1 per arancione e a 1,25 per rossa.Ma si andrà in arancione anche semplicemente con rischio alto sulla base dei 21 criteri. Confermiamo che anche tra zone gialle restano divieti di spostamento con le deroghe note. Confermiamo divieto di asporto solo per i bar e non per i ristoranti dopo le 18". Resteranno ancora chiuse palestre e piscine, così come i cinema.