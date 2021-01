Omaggio a Fabrizio De Andrè: cinque brani domani in Piazza Sant’Oronzo

LECCE - In occasione dell’anniversario della scomparsa di Fabrizio De Andrè, su proposta del gruppo di Lecce Città Pubblica, saranno trasmessi domani alle ore 12 dagli altoparlanti di Piazza Sant’Oronzo su Palazzo Carafa, cinque tra le più note canzoni del cantautore genovese.In particolare, saranno suonati i brani Bocca di rosa, Preghiera in gennaio, Nella mia ora di libertà, Don Raffaè, Amore che vieni amore che vai.“A ventidue anni dalla sua morte Fabrizio De André continua a dialogare attraverso i suoi testi con ciascuno di noi, invitandoci ad essere rivoluzionari nella pratica della fratellanza, della pietà, dell’umanità, oltre le illusioni della società dei consumiringrazio Lecce città pubblica e in particolare il capogruppo Pierpaolo Patti per aver suggerito all’amministrazione questo momento di ricordo nei confronti di un cantautore e poeta che continua a ispirare anche i più giovani”.