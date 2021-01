Ospedali Covid in Fiera, lavori terminati: domani la consegna al Policlinico di Bari

BARI - Terminati i lavori di realizzazione dell’ospedale Covid, presso la Fiera del Levante, appaltati dalla Protezione civile regionale. Domani, sabato 16 gennaio, avverrà il passaggio di consegne della struttura al Policlinico di Bari, che ne assumerà la gestione.All’incontro parteciperanno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, il direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, il responsabile della Protezione civile, Mario Lerario, il commissario straordinario del Policlinico di Bari Vitangelo Dattoli, il rettore dell’Università di Bar, Stefano Bronzini, il preside della Scuola di Medicina, Loreto Gesualdo, i rappresentanti delle due imprese, Cobar e Item Oxygen, che hanno realizzato la costruzione.Il punto stampa è previsto alle ore 11.30 presso la hall presente all’ingresso di via Verdi.L’accesso sarà consentito ESCLUSIVAMENTE ai giornalisti accreditati (uno solo per testata; per le tv giornalista+operatore) che comunicheranno la loro presenza all’indirizzo ufficiostampa@policlinico.ba.it entro le ore 18 di oggi, 15 gennaio.Sarà possibile effettuare foto e video nella struttura ospedaliera alle 10.30 previa richiesta.La conferenza stampa avverrà nel rispetto delle regole anti-covid di distanziamento.