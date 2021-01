"Parole, parole, parole, soltanto parole, come cantava Mina". A richiamarsi al celebre ritornello musicale e alla sua interprete è stato niente poco di meno che Papa Francesco. Durante il suo intervento nell'Angelus recitato dal Palazzo Apostolico nella tarda mattinata di domenica 31 gennaio 2021, il Sommo Pontefice è ricorso a questo riferimento musicale per rimarcare le sue indicazioni espresse in occasione del consueto appuntamento domenicale.