Serie B: il Lecce pareggia 0-0 al Via del Mare col Monza

Nel secondo tempo la squadra di Eugenio Corini incisiva. Coda crea problemi alla difesa del Monza. Listkowski sfiora la rete. Al 44’ i lombardi restano in dieci. Espulso Bellusci per un duro fallo su Tatchtisidis. I salentini vanno a un passo dalla vittoria con Mancosu e Dermaku. Il Lecce è quinto in classifica con 26 punti insieme alla Spal. Nella diciottesima giornata di andata dopo la sosta, i salentini giocano sabato 16 Gennaio alle 16 in trasferta contro la Reggina.

Nella diciassettesima giornata di andata di Serie B il Lecce pareggia 0-0 in casa col Monza. Nei salentini torna in panchina l’allenatore Eugenio Corini dopo cinque partite di assenza per il Covid. Nei lombardi non gioca Mario Balotelli infortunato. Nel primo tempo i pugliesi propositivi. Henderson insidioso. La squadra di Cristian Brocchi in contropiede. Barillà non inquadra la porta. Boateng va vicino al gol. Bellusci pericoloso. Il Lecce aumenta i ritmi di gioco. Zuta non concretizza una buona occasione.