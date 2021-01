Speranza: "In Italia epidemia di nuovo in fase espansiva"

ROMA - Il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della sua audizione alla Camera ha detto: ”Con la campagna di vaccinazione vediamo la luce in fondo al tunnel. Il Covid ha le ore contate, ma non abbiamo ancora vinto siamo alle prime battute di una lunga e difficile maratona”. Ha poi aggiunto: “Questa settimana c’è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia, aumentano le terapie intensive, l’indice Rt e focolai sconosciuti. Non facciamoci fuorviare”. Secondo Speranza “il Governo ritiene inevitabile prorogare al 30 aprile stato di emergenza”