Vaccino anti Covid, prosegue la somministrazione in Puglia

BARI - La campagna anti-Covid prosegue nei punti vaccinazione attivati nelle sei province pugliesi. Dopo l’avvio della prima fase del 31 dicembre e di Capodanno si va avanti tutti i giorni, sabato e domenica compresi.“La risposta del personale sanitario è ottima –– le adesioni hanno raggiunto quota 78.800 e a questo numero va aggiunta la platea degli ospiti delle Rsa pugliesi, circa 22mila. Siamo impegnati nella somministrazione e si lavora anche nel weekend, a pieno ritmo, nei presidi ospedalieri. Nel tardo pomeriggio comunicheremo il dato aggiornato delle vaccinazioni già effettuate in Puglia”.Oggi nella Asl di Bari i team di vaccinazione, formati da personale del Dipartimento di Prevenzione, medici competenti, infermieri e farmacisti ospedalieri, sono stati impegnati nei punti ospedalieri allestiti negli ospedali Di Venere (anche per il PPA di Triggiano) e San Paolo di Bari, Putignano, Molfetta, Altamura e Terlizzi. Dalla prossima settimana è già in agenda l'avvio anche a Monopoli, lunedì, e Corato, da martedì, e su scala più ampia nelle RSA e RSSA dell’Area Metropolitana di Bari. Tra i primi a vaccinarsi stamane, negli ambulatori del Servizio Immuno-trasfusionale dell’Ospedale Di Venere, anche la direttrice sanitaria della Asl Bari, Silvana Fornelli.Con le sedute odierne la ASL Bari ha raggiunto le 540 vaccinazioni, che raddoppieranno entro lunedì quando saranno superate le 1100 dosi somministrate a operatori sanitari di tutti i profili professionali, con priorità per le categorie a maggior rischio.“Non ci stiamo fermando un attimo –per completare la somministrazione del primo lotto ricevuto il 31 dicembre e poi per continuare in maniera serrata nei giorni successivi con l’arrivo dei nuovi lotti. L’obiettivo è vaccinare tutto il personale sanitario per mettere in sicurezza l’intero sistema assistenziale, ospedaliero e territoriale. La prima risposta, in termini di adesione, che stiamo ricevendo dagli operatori è molto positiva. E questo è di conforto per chi è impegnato nelle attività di somministrazione, ma anche in prospettiva per l’impatto sulla popolazione, perché siamo consapevoli che attualmente il vaccino è l’arma definitiva per fermare la pandemia”.Da lunedì riprendono le vaccinazioni nelle RSA e RSSA, per ospiti e operatori, dopo il primo step del 27 dicembre nella RSA Villa Giovanna a Bari.Si lavora anche oggi all’Oncologico di Bari, Istituto Tumori Giovanni Paolo II, con priorità per il personale del triage e del laboratorio Covid. Riprendono lunedì le vaccinazioni nel Policlinico di Bari e all’Ircss De Bellis di Castellana che ha registrato un’adesione tra tutto il personale sanitario che supera l’80 per cento.Attivi nella Asl di Brindisi i punti nell'ospedale Perrino e nei presidi ospedalieri di Ostuni e Francavilla Fontana. Nei prossimi giorni saranno operativi gli ambulatori vaccinali del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl nell'ex ospedale Di Summa, nel Pta di Fasano e a Oria e partiranno anche le vaccinazioni per gli ospiti e gli operatori delle residenze assistenziali.Nella Asl di Lecce sono al lavoro i punti dell’Ospedale di Casarano, Ospedale Vito Fazzi, Ospedale Panico di Tricase, Ospedale di Galatina, e una Rsa che si aggiunge alle due residenze sanitarie già coperte lo scorso 27 dicembre.Nella Asl di Foggia sono attivi i punti nell’Ospedale di Cerignola, San Severo e Manfredonia. Da lunedì si aggiungeranno le Rsa di Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis.Si prosegue a pieno regime anche al Policlinico Riuniti di Foggia, plesso D’avanzo, dove solo nella giornata di oggi si sono vaccinati 150 operatori sanitari.Anche nell’Ircss Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo sono in corso le attività di vaccinazione: tra ieri oggi già vaccinati 164 operatori.La Asl Bat ha attivato un centro di vaccinazione all’Ospedale Dimiccoli di Barletta, mentre tutti gli operatori degli uffici di igiene sono stati vaccinati ad Andria nella sede del Dipartimento di Prevenzione. Il lavoro nelle Rsa riprenderà la prossima settimana.Nella Asl di Taranto si va avanti senza sosta con le vaccinazioni del personale sanitario nei presidi degli ospedali SS. Annunziata, di Martina Franca, di Manduria, di Castellaneta e anche presso il Dipartimento di prevenzione (sede Taranto e Massafra).