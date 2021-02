Alberto Urso torna con un nuovo singolo

S'intitola 'Amarsi è un Miracolo' ed è il nuovo singolo di Alberto Urso, dal 12 febbraio in radio e su tutte le piattaforme digitali su etichetta Polydor/Universal Music. Il brano è una ballata scritta da Alberto insieme a Daniele Coro e Diego Mancino.

“Amarsi è un Miracolo” parla della forza dell’amore che supera sempre ogni avversità, “Ci sono dei momenti nella vita in cui devi fare delle scelte importanti e il più delle volte difficili che ti portano ad allontanarti dalla persona che ami” racconta Alberto “Se però è vero amore, quando si torna, tutto magicamente ricomincia come se non ci si fosse mai separati”. Alberto la interpreta con la sua voce potente e unica, capace a trasmettere come sempre forti emozioni.

Con il brano inedito Urso apre il nuovo anno dopo la partecipazione a dicembre, come ospite, al musical di Natale di Katherine Jenkins, registrato alla Royal Albert Hall di Londra. L’evento ha chiuso il 2020, un anno proficuo per Alberto che lo ha visto in gara a Sanremo, pubblicare la nuova versione dell’ album “Il Sole Ad Est” e collaborare con la star della music classica gallese. In particolare la collaborazione con la Jenkins è nata nell’estate scorsa quando Katherine lo ha invitato a duettare nel singolo “Cinema Paradiso”, title track del suo ultimo album, dedicato ai temi più celebri del cinema internazionale.