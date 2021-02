Bautista: ''Hasta la muerte'' è il nuovo singolo prodotto dal pugliese Machweo

Da mercoledì 10 febbraio arriva nei digital store “Hasta la muerte” (Carosello Records/The Orchard), il nuovo singolo di Bautista, l’esotico duo formato dal produttore pugliese Machweo e dal cantante 999asura. Il brano è già disponibile in presave.

“Hasta la muerte”, intenso brano d’amore e di perdita, cantato in italiano e in spagnolo, racchiude l’essenza della musica di cui i due artisti sono i pionieri, una nuova wave coniata come Emoton, un genere nato per raccontare il Sud del mondo che unisce il reggaeton e la latin music a una narrazione carica di emotività, che per tematiche e contenuti si rifà al genere Emo. Mondi apparentemente distanti che si uniscono amalgamandosi alla perfezione, dimostrando quanto dalla diversità possa nascere qualcosa di nuovo, inaspettato e carico di significato.

Originale, eterogeneo, a tratti esasperato: così si presenta l’universo musicale di BAUTISTA, un progetto sui generis con cui il producer pugliese Machweo e il cantante e autore peruviano 999asura danno voce al loro bisogno di farsi sentire e di essere ascoltati, mostrando le proprie vulnerabilità e debolezze senza paura di essere giudicati.

La pubblicazione di “Hasta la muerte” giunge a distanza di poche settimane dalla firma con Carosello Records, con cui il duo ha avviato una nuova fase del suo percorso musicale. Forti della loro identità, Machweo e 999asura si preparano quindi a diffondere la loro musica e a farla conoscere a un pubblico più ampio, in modo da condividere il loro immaginario unico nel suo genere. Un mondo eterogeneo che ha già suscitato l’attenzione di Spotify, che lo scorso anno ha incluso BAUTISTA nella rosa di nuovi artisti selezionata per il programma di portata globale “Spotify Radar”. A puntare sul talento dei due ragazzi è stato anche Vevo, che ha segnalato BAUTISTA tra i progetti da tenere d’occhio nel nuovo anno e ha inserito Machweo e 999asura tra i nomi da seguire nel 2021.