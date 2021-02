Alessio Bernabei, 'Everest' è il nuovo singolo: ''Un invito a trovare la forza per affrontare gli ostacoli della vita''

MILANO - Da oggi, venerdì 5 febbraio, è disponibile in radio e nei digital store 'Everest' il singolo che segna il ritorno sulle scene di Alessio Bernabei, l'ex frontman dei Dear Jack. ''Everest è nata a giugno, quando l’estate era alle porte ma dentro di me ero ancora in pieno inverno – racconta Alessio. Mi sono trovato a riflettere su tutte le volte in cui mi sono arreso e mi sono ricordato dei “sorrisi falsi a mia madre e poi morivo sul letto, sempre solo, sempre stanco ma con il sogno dentro”. Credevo di riuscire ad amare una persona senza amare me stesso, ma non credo sia possibile.

Ho sempre voluto fare da paracadute agli altri per impedirgli di farsi male ma poi stavo male io. Everest è un invito a trovare la forza di affrontare i mille ostacoli della vita per raggiungere un obiettivo più grande perché “anche il fiore più bello può crescere all’inferno”. Everest è anche una promessa: “Ci sarò se avrai bisogno di me”.

Il brano, composto testo e musica dallo stesso Bernabei, è accompagnato da un videoclip la cui regia è firmata da Marcello Maw e girato all’interno della cava di zolfo di Manziana in provincia di Roma

Il video di Everest descrive il viaggio che un artista e un essere umano fa nella propria vita. Un viaggio fatto di ostacoli, di paura, di crescita personale dove l’importante è il percorso perché è grazie a quello che si arriva alla meta, sporchi di fango, con tante cicatrici ma totalmente cambiati e consapevoli. Un viaggio alla ricerca della consapevolezza e difendendo i veri valori o quello che più si ama, dentro uno zaino o dentro al proprio cuore.