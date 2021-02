Ss275, consiglieri salentini: "Soddisfatti che assessore Maurodinoia abbia accolto nostra proposta, ma adesso serve tavolo operativo"

BARI - “Abbiamo manifestato, abbiamo chiesto alla Regione una presa di posizione netta, abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale e ora finalmente l’assessore Anita Maurodinoia ha accolto la nostra proposta chiedendo la modifica del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, inserendo la 275 come opera strategica da commissariare per ottenere un iter molto più rapido". Così in una nota i consiglieri regionali"Siamo soddisfatti - prosegue la nota -, ma è evidente che non ci si può fermare qui, abbiamo chiesto nella mozione la convocazione di un tavolo operativo composto dalla Provincia di Lecce e dai comuni interessati dal tracciato della 275, dai parlamentari, dalle associazioni Pro 275 e Anas, per dare maggior forza alla volontà del territorio sulla nomina di un commissario che sovraintenda l’ultimazione dell’iter procedimentale e l’avvio dei cantieri. L’unione fa la forza. Bisogna insistere per far sì che ciò avvenga e noi continueremo a farlo!”, concludono i consigliieri regionali.