Alpha Pharma Service conclude il 2020 con un boom dei ricavi: in studio nuovo mini-bond con A.M.U. INVESTMENTS SIM

ROMA - L’amministratore delegato di Alpha Pharma Service, il, enunciando i numeri del 2020, che, anche seppur preliminari, rivelano una esplosione dei ricavi a 15,6 milioni di euro dai 3,2 milioni del 2019, con una marginalità del 29%, un utile netto di 2,4 milioni e un debito finanziario netto rappresentato soltanto dal mini bond a 3 milioni di euro, con scadenza dicembre 2025 e cedola 5,4%, emesso lo scorso dicembre 2020 e sottoscritto per intero da HI CrescItalia Pmi Fund, gestito da Hedge Invest SGR .Alpha Pharma Service è stata assistita nell’operazione conclusasi il 31 Dicembre in qualità di Arranger e Advisor da A.M.U. Investments SIM S.p.A., che affianca tuttora la società nei suoi progetti di crescita, e con il supporto di Promos Corporate Consulting S.r.l. come Co-Advisor, società del gruppo di Banca Promos S.p.A..Nel 2021 il patrimonio della società crescerà in virtù dell’acquisto di due immobili, di cui uno è quello in cui avrà sede legale la società e l’altro è quello in cui verrà collocato il nuovo opificio in via di ultimazione, in cui la società inizierà a produrre direttamente nuove linee produttive.Il tutto per un investimento totale di circa 1,7-1,8 milioni di euro, tra acquisto e ristrutturazione. Investimenti già stanziati e opere quasi del tutto eseguite. I proventi del Mini bond sono invece tutti destinati alla crescita e alla ricerca e sviluppo. L’amministratore ha confermato che nel 2021 vogliono confermare e consolidare i numeri dello scorso anno e si porranno le basi per una quotazione in Borsa, che si spera potrà arrivare l’anno successivo (2022, o 2023).Alpha Pharma Service, fondata a Bitonto (Bari) nel 2011 da un team di professionisti nella gestione dell’assistenza a pazienti cronici diabetici, è di proprietà dalla famiglia Cervelli.E’ una life science company operativa nel settore dell’innovazione tecnologica orientata all’ingegneria biomedicale, prima specializzata solo nella produzione di misuratori di glicemia per pazienti diabetici, e che durante il 2020 ha sviluppato l’attività anche nel settore dei test sierologici e tamponi per la diagnosi del Covid-19 collaborando con numerose regioni italiane. La produzione è sinora stata concentrata in Cina su brevetto della società. Nel settore del diabete hanno fatto ricerca grazie alla partecipata Emtesys.I progetti futuri sono chiari e rigogliosi. Il Dott. Cassese, infatti, ha dichiarato che “il progetto è produrre direttamente un integratore di Vitamina D. A oggi lo sta producendo per noi una società terza su nostra licenza. Abbiamo acquistato la formula da un gruppo di scienziati toscani e usciremo con la vendita diretta durante il prossimo marzo nelle farmacie convenzionate, contestualmente al lancio di una importante campagna pubblicitaria sulle maggiori testate e reti nazionali italiane. Metteremo in produzione anche un integratore per il controllo del colesterolo. E questo perché oggi già produciamo analizzatori quantitativi di Vitamina D e di colesterolo, che pure andremo a vendere nelle farmacie e ai medici di base, grazie a un accordo stretto con una rete di informatori scientifici di circa 30 unità, che lavoreranno in esclusiva”. E parte di questa produzione, come programmato, avverrà internamente.Tutti questi investimenti saranno finanziati con i proventi del mini bond già emesso a Dicembre e con un possibile progetto integrativo di nuova emissione quotata all’ExtraMOT Pro3. Tale azione sarà coordinata con l’ Advisor finanziario, A.M.U. Investments SIM.Grazie a questo sviluppo e a questa crescita, nel giro di un paio di anni, l’Azienda ha l’ambizione di accedere al mercato dei capitali con sbarco in Borsa Italiana.