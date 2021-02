BARI – Parte oggi la campagna vaccinale per gli ultra ottantenni. Nella giornata di avvio sono state fissate 1528 vaccinazioni in alcuni dei punti vaccinali predisposti dalla ASL di Bari. Le somministrazioni proseguiranno tutta la settimana in ogni sede nel rispetto del cronoprogramma stabilito dal piano strategico regionale dei vaccini.