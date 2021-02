Bari-Foggia: derby del riscatto su Rai Sport dalle 15

Dopo 37 anni, Bari e Foggia tornano a sfidarsi in Serie C nel capoluogo pugliese. Il 20 novembre 1983, allo Stadio della Vittoria, i biancorossi vinsero per 2-0 con reti di Messina al 13' e di Guastella al 53'. Se a questo successo si aggiunge l'1-0 con cui il Bari si impose per 1-0 nel derby disputatosi in Serie B al San Nicola il 26 novembre 2017 (rete di Galano al 92'), anche per il Galletto vale il presupposto del precedente che fa ben sperare. E ciò, non solo per riscattare l'1-0 subìto il 1 novembre 2020 allo Zaccheria, ma anche per rosicchiare 1 punto di distacco dall'Avellino.Il club irpino, attualmente secondo nella graduatoria del Girone C, dovrà osservare una sosta forzata del Trapani, suo "teorico" avversario, escluso da questo campionato. Un dettaglio di non poco conto e che, Foggia permettendo, consentirebbe al Bari di poter centrare la vittoria.Di contro, i Satanelli, reduci, dalla sconfitta interna per 2-0 con la Ternana, cercheranno di voltar pagina per poter risalire in classifica, proprio a ridosso dei galletti. Obiettivi opposti, ma che renderanno interessante il derby in programma al San Nicola, in programma alle ore 15 di sabato 27 febbraio 2021, con diretta sul Canale 57 del digitale terrestre di Rai Sport.