MADRID — Febbraio è stato il mese con più morti per Covid notificati in Spagna da aprile dello scorso anno, quando il Paese si trovava in piena prima ondata della pandemia: sono più di 10.800. Lo riporta il quotidiano El Pais. Nel mese di aprile 2020, le vittime furono più di 15.000. Complessivamente, i morti notificati dall’inizio della pandemia sono 69.142.