Bari-Viterbese, mezzogiorno di fuoco per Auteri

Battere la Viterbese pur con una formazione titolare rimaneggiata a causa di infortuni e squalifiche, per consolidare sia il secondo posto del Girone C della Serie C 2020-21 che per salvare la panchina di Mister Gaetano Auteri. Il tecnico siciliano, travolto con il resto della dirigenza biancorossa dal ciclone delle polemiche a seguito dell'1-1 casalingo con la Cavese nell'infrasettimanale celebrato mercoledì 3 febbraio 2021, rischia l'esonero sin dal triplice fischio di una gara, il cui risultato è stato equiparato ad una sconfitta (perchè ottenuto con l'ultima in classifica) ha imposto l'immediato ritiro punitivo.E' l'anteprima della seconda gara consecutiva interna del Bari, in programma alle 12.30 di domenica 7 febbraio in un San Nicola che, ancora una volta vuoto nei suoi spalti per le disposizioni anti-Covid, sarà probabilmente affollato al suo esterno per la presenza di una consistente rappresentanza della tifoseria biancorossa pronta a contestare in caso di un pareggio o di una sconfitta.Elementi per un mezzogiorno di fuoco da dover spegnere in partenza con una prestazione superba che determini il ritorno al successo, che manca dal 4-1 del San Nicola inflitto alla Virtus Francavilla nel pomeriggio di domenica 24 gennaio 2021.