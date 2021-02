Bari, "Waterfront sott'acqua"

BARI - A San Girolamo i residenti si chiedono come sia possibile che da diverse settimane sono costretti a convivere con una situazione paradossale. In un tratto del lungomare e in particolare in prossimità delle case popolari, l'acqua esce da sotto la sede stradale creando seri disagi ai residenti tra pozzanghere e veri e propri bacini d'acqua a cui prestare attenzione."La situazione è talmente pericolosa che alcune grate sono addirittura cedute tanto da essere state transennate" - denunciano Danilo Cancellaro e Dino Tartarino rappresentanti di Sos Città -. "I cittadini ci hanno chiesto di denunciare tale situazione in quanto, a distanza di oltre un mese dall'inizio dei problemi, ancora nessuno è intervenuto nonostante la situazione sia nota a tutti. Non si può più attendere perchè questa strada è una strada estremamente fondamentale essendo l'unica che collega, lato mare, una parte di quartiere con l'altra" - spiegano Cancellaro e Tartarino -. "Sappiamo che la competenza degli interventi è di Arca, ma ancora una volta, di fronte a queste problematiche di competenza, non possiamo non sollecitare tutti affinché nel più breve tempo possibile si intervenga. La competenza sarà anche solo di "uno", ma la città è di tutti e chi ne paga le conseguenze, spesso e sempre, sono i cittadini, in un quartiere che già da solo, grazie alla volontà dei suoi residenti, combatte contro degrado e abbandono. Chiediamo dunque al sindaco Decaro di prendere a cuore la vicenda e accelerare qualsiasi decisione affinché quanto prima il problema possa essere risolto", concludono.