Ospedale Riuniti, bollettino dati vaccinazione anti-Covid 19 1^ fase: effettuate 5.465 vaccinazioni

BARI - Si riportano di seguito i dati relativi alla prima fase della campagna di vaccinazione anti-Covid 19 riservata agli operatori sanitari del Policlinico Riuniti e dell’ospedale Colonnello Lorenzo D’Avanzo di Foggia a partire dal 27 dicembre 2020 fino al 6 febbario 2021. La somministrazione della seconda dose per tutti gli operatori sanitari è iniziata il 18 gennaio scorso, a regime dal 22 gennaio.____________________________________________________· 593 medici (65%), di cui: 46 (74%) universitari, 395 (71%) ospedalieri e 152 (51%) in formazione specialistica· 792 infermieri (50%)· 286 OSS (45%)· 103 laboratoristi (60%), ad es. biologi e tecnici· 181 altri operatori sanitari (63%), per es. fisioterapisti e tecnici di radiologia· 59 tecnici e personale non sanitario (9%) per es. personale ditte esterne impegnati in reparti Covid· 14 laboratoristi dell’IZS di Puglia e BasilicataQuesto report sui dati delle vaccinazioni effettuate sarà trasmesso settimanalmente ogni lunedì.