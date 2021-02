Basket, Coppa Italia: l'Armani Milano vince 80-52 con il Reggio Emilia e vola in semifinale

(via Olimpia Milano fb) FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale di Coppa Italia di basket maschile l’Armani Milano vince 80-52 in casa con Reggio Emilia e si qualifica per la semifinale. Primo quarto, Leday 11-7 per i lombardi. Diouf tiene in corsa gli emiliani, ma 16-10 Armani. Punter, Milano prevale 19-10. Secondo quarto, Datome 27-13 Armani. Leday, 31-15. Delaney, 39-17. Milano si impone di nuovo 41-22. Terzo quarto, Punter 43-25 Armani. Hines, 47-27. Shields, 55-31. Biligha, Milano trionfa 59-31.

Quarto quarto, Punter 61-31 Armani. Ancora Punter, 64-34. Cinciarini, 67-39. Baldi Rossi mantiene in partita Reggio Emilia, però 69-44 per la squadra di Ettore Messina. Moraschini, 78-52 per i lombardi. Biligha, Milano vince questo quarto e 80-52 tutta la partita. Successo meritato per l’Armani. Migliori marcatori, nei lombardi Punter e Leday 15 punti. Nel Reggio Emilia Baldi Rossi 13 punti e Koponen 9. Nell’altro quarto di finale al Forum di Assago la Reyer Venezia vince 89-82 contro la Virtus Bologna e si qualifica per la semifinale. Migliori marcatori nei veneti Bramos 23 punti e nei bolognesi Teodosic 15 punti.