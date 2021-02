Basket, Eurolega: l'Armani Milano perde 78-69 fuori casa col Villeurbanne

(via Olimpia Milan fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventiquattresima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano perde 78-69 fuori casa contro i francesi del Villeurbanne. Primo quarto, Yabusele 6-4 per la squadra avversaria. Shields, 11-10 per i lombardi. Lighty, 14-13 per i francesi. Shields, 18-16 Armani. Delaney, Milano prevale 23-20. Secondo quarto, Diot 25-23 Villeurbanne. Fall, 27-26. Datome, 31-28 Armani. Roll, 36-30. Leday, Milano si impone di nuovo 40-37.

Terzo quarto, Punter 47-39 per la squadra di Ettore Messina. Leday, 51-43. Hines, 53-47. Roll, Milano trionfa 56-52. Quarto quarto, Shields 58-54 Armani. Ancora Shields, 62-59. Cole, 63-62 per i francesi. Lighty, 68-62. Di nuovo Lighty, 70-64. Howard, il Villeurbanne vince questo quarto e 78-69 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Armani Milano. E’ terzo in classifica con 30 punti.

Migliori marcatori, nei lombardi Shields 18 punti e Leday 14. Nei francesi Yabusele 14 punti e Cole 12. Nella venticinquesima giornata Milano giocherà giovedì 18 Febbraio alle 20, 45 in casa contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv.