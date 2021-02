Basket: l'Happy Casa Brindisi vince in casa 81-74 contro il Trieste

(credits Happy Casa Brindisi)

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 81-74 in casa contro Trieste. Primo quarto, Willis 20-10 per i pugliesi. Bostic, tripla 23-10. Brindisi prevale 27-13. Secondo quarto, Visconti, 30-19 Happy Casa. Laquintana tiene in corsa i friulani ma 35-28 per la squadra allenata da Frank Vitucci. Gaspardo, Brindisi si impone di nuovo 44-31. Terzo quarto, Willis 56-47 Happy Casa.

Visconti, Brindisi trionfa 63-53. Quarto quarto, Thompson, 71-62 Happy Casa. Krubally, 73-66. Doyle mantiene in gara Trieste, però 75-72 per i pugliesi. Zanelli, 79-72. Gaspardo, Brindisi vince questo quarto e 81-74 tutta la partita. Successo meritato per l'Happy Casa. E’ seconda in classifica con 26 punti. Migliori marcatori, nei pugliesi Willis 15 punti e Perkins 14. Nel Trieste Doyle 19 punti e Laquintana 11. Nella ventunesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà domenica 7 Marzo alle 12 fuori casa contro la Fortitudo Bologna.